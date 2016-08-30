На Тернопільщині прокуратура через суд повернула територіальній громаді землю вартістю понад 8 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, за рішенням суду розірвано 4 договори оренди землі, укладені між Хоростківською міською радою та ТОВ «Хоростківський цукровий завод» та зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю «Роскопром» зобов’язано повернути у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 57,29 га вартістю 8,6 млн. грн.

Суд задоволив позов прокурора Чортківської місцевої прокуратури.

Рішення суду виконано у повному обсязі, земельні ділянки повернуті у власність територіальної громади.