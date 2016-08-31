Телефонний шахрай видурив у 87-річної тернополянки 11 тисяч гривень
14:38, 31 серпня 2016Тернопіль
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Пенсіонерка віддала всі заощадження шахраю.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження / tsn.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні вночі до жінки зателефонував невідомий, який представився поліцейським і повідомив, що її син у нетверезому стані скоїв ДТП.
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За вирішення проблеми запросив 11 тис. грн.
Перелякана пенсіонерка зібрала всі заощадження і віддала кошти чоловікові, який прибув за вказаною нею адресою.
Коли ж з’ясувалося, що її син не потрапляв у ДТП, жінка звернулася до поліції.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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