Телефонний шахрай видурив у 87-річної тернополянки 11 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні вночі до жінки зателефонував невідомий, який представився поліцейським і повідомив, що її син у нетверезому стані скоїв ДТП.

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За вирішення проблеми запросив 11 тис. грн.

Перелякана пенсіонерка зібрала всі заощадження і віддала кошти чоловікові, який прибув за вказаною нею адресою.

Коли ж з’ясувалося, що її син не потрапляв у ДТП, жінка звернулася до поліції.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.