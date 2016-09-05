На Тернопільщині внаслідок численних опіків, отриманих під час спалювання стерні, помер 70-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть потерпілого до правоохоронців надійшло 4 вересня від чергового лікаря опікового центру 1 міської лікарні Тернополя.

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Встановлено, що 70-річний житель села Чернихівці Збаразького району отримав численні опіки під час спалювання стерні на початку серпня.

Впродовж місяця медики боролися за життя пенсіонера, але врятувати його не вдалося.

Інформацію про смерть чоловіка поліцейські внесли в єдиний облік.