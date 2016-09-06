На Тернопільщині кінь смертельно травмував чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Плесканці Зборівського району.

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Встановлено, що чоловік намагався заспокоїти сполоханого коня, однак той завдав йому кілька ударів копитам по животі та грудній клітці.

З переламаними ребрами та численними травмами чоловіка доставили у Тернопільську міську лікарню, однак врятувати потерпілого медикам не вдалося.

Чоловік помер від розриву селезінки та внутрішньої кровотечі.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ (умисне вбивство).