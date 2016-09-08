На Тернопільщині поліція відкрила справу щодо вихователя дитячого табору, який стріляв у хлопчика

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про інцидент стало відомо після того, як в соцемержах оприлюднили відео, на якому видно, як вихователь стріляє з пневматичної зброї по сідницях хлопчика, змушуючи його швидше присідати.

Під час перевірки поліцейські встановили, що табір організував для дітей-учасників АТО один з благодійних фондів Тернополя. На посаду вихователя запросили львів'янина, який також свого часу проходив службу в одному з добровольчих батальйонів на сході.

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З 25 липня по 15 серпня у таборі відпочивало понад 60 дітей з Маріуполя, а також хлопці та дівчата з Тернопільської області та Хотина.

«Нам вдалося встановити особу вихователя, який під дулом зброї змушував дітей присідати, а також стріляв у хлопчика. Це житель Львова, 1983 року народження. Чоловік у своєму вчинку зізнався», – розповів тимчасово виконуючого обов'язки начальника слідства Шумського відділення поліції Юрій Романенко.

Наразі правоохоронці встановлюють координати хлопчика, в якого стріляв вихователь. Відомо, що дитина - учень 8 класу однієї з маріупольських шкіл.

Після того, як поліцейські опитають потерпілого, свідків та інших вихованців табору, буде дана оцінка діям львів'янина.

Якщо слідчі доведуть факт катування, то вихователеві загрожуватиме позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 127 ч. 1 ККУ (катування).