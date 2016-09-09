На Тернопільщині 18 вересня відбудеться фестиваль "Борщівська вишиванка" та "Борщ’їв"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цьогоріч даним заходом планують вшанувати борців за волю і незалежність України, а також нинішніх воїнів АТО.

В рамках фестивалю відбудуться виставки вишивок, виробів декоративно-ужиткового мистецтва майстрів Тернопільщини, фестиваль борщу «Борщ’їв-2016».

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Передбачена і концертна програма за участю художніх колективів області.

Також у рамках фестивалю проводитиметься благодійна акція зі збору коштів для потреб воїнів АТО.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Борщівська вишиванка» був заснований у 2007 році з метою відродження техніки вишиття борщівської сорочки та збереження автентичності українського національного костюма.

Борщівська вишиванка є своєрідною візиткою Тернопільщини.

Характерна риса борщівської вишиванки – чорне густе вишиття по рукавах і конопляне полотно.

За легендою її поява пов’язана з подіями XV-XVII ст., коли Борщівський край потерпав від нападів турків і татар. Після одного з таких набігів у кількох наддністрянських селах загинули всі чоловіки. Тоді дівчата й жінки присяглися протягом кількох поколінь носити жалобу за загиблими і вінчатися лише у сорочках, вишитих чорними нитками.