У Тернополі патрульні виявили іномарку, викрадену у Києві на початку року

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, припаркований з порушенням автомобіль Mazda патрульні побачили учора на вул. Героїв Крут близько 21 год.

Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів із записами в свідоцтві про реєстрацію інспектори з’ясували, що транспортний засіб перебуває у розшуку.

Автомобіль викрали у Києві 15 лютого цього року. Нинішній власник авто повідомив, що транспортний засіб купив і про його походження нічого не знав.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка опитала водія та забрала транспортний засіб на штрафмайданчик.

Також учора патрульні на вул. Бережанській зупинили автомобіль Оpel Vivaro, водій якого порушив правила дорожнього руху.

При перевірці документів, з’ясувалося, що водій при собі не мав водійського посвідчення, а сам транспортний засіб перебуває в розшуку Державної виконавчої служби з 2009 року.

Відтак інспектори евакуювали транспортний засіб на арештмайданчик. А водієві винесли постанову за ст. 126 КУпАП – керування автомобілем без відповідних документі