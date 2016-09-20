У Тернополі поліцейські вилучили права у 51-річного водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 13 разів

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрульні зупинили водія Peugeot Partner, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, учора на вул. Коновальця.

При перевірці документів інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Полісмени запропонували йому пройти тест на драгері. Тест показав позитивний результат – 2.58 проміле алкоголю у крові, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

На водія охоронці порядку склали протокол за керування у стані сп’яніння і вилучили посвідчення водія