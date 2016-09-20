У Тернополі поліцейські вилучили права у 51-річного водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 13 разів
18:03, 20 вересня 2016Тернопіль
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Патрульні зупинили нетверезого водія Peugeot Partner, коли той проїхав на заборонений сигнал світлофора
autocentre.ua
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрульні зупинили водія Peugeot Partner, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, учора на вул. Коновальця.
При перевірці документів інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Полісмени запропонували йому пройти тест на драгері. Тест показав позитивний результат – 2.58 проміле алкоголю у крові, що в 13 разів перевищує допустиму норму.
На водія охоронці порядку склали протокол за керування у стані сп’яніння і вилучили посвідчення водія
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