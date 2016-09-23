Правоохоронці викрили двох тернополян, які торгували зброєю

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, правоохоронці учора здійснили оперативну закупку вогнепальної зброї, придбавши у одного із спільників пістолет, набої до нього та глушник.

Після цього під час обшуків у гаражі та помешканнях підозрюваних було вилучено дві гранати Ф-1, пістолет «Вальтер», два глушники, мисливську рушницю марки «Хеліс», а також набої калібру 9 мм та 7,62 мм.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення шляхів надходження зброї та боєприпасів, а також осіб, які придбали зброю та вибухівку.