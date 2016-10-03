Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 17 тис грн
12:56, 03 жовтня 2016Тернопіль
147 0
Зловмисник подзвонив пенсіонеру і представився працівником банку.
Фото akzent.zp.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,, жертвою шахрая став пенсіонер з Кременця.
Учора йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив про спробу незаконного проникнення до рахунку клієнта і порадив одразу ж змінити пароль.
Читайте такожТелефонний шахрай видурив у тернополянки усі гроші з її банківського рахунку
Пенсіонер дав по телефону усю необхідну інформацію, яку в нього просив начебто працівник банку.
Після цього з його рахунку зняли 17 тис. грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter