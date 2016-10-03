Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 17 тис грн

12:56, 03 жовтня 2016
Тернопіль
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Зловмисник подзвонив пенсіонеру і представився працівником банку.

Фото akzent.zp.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,, жертвою шахрая став пенсіонер з Кременця.

Учора йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив про спробу незаконного проникнення до рахунку клієнта і порадив одразу ж змінити пароль.

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Пенсіонер дав по телефону усю необхідну інформацію, яку в нього просив начебто працівник банку.

Після цього з його рахунку зняли 17 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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