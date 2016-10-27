У Тернополі розпочалася міжрегіональна конференція з децентралізації

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у конференції беруть участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад дев’яти регіонів України, а також міжнародні донори.

На відкритті конференції виступив спеціаліст з питань політики делегації Європейського Союзу Бенедікт Герман. Він наголосив на важливості прозорої та швидкої адміністрації у громадах.

«Ви маєте думати над тим, що ви як об'єднані територіальні громади можете запропонувати інвесторам», - сказав Герман.

Радник з питань демократичного врядування Маркус Бранд підкреслив, що від самоорганізації громад залежить економічний розвиток територій та соціальна рівність громадян.

Під час конференції було презентовано посібник з децентралізації, який містить практичні вправи та приклади впровадження реформи децентралізації.

Конференція триватиме упродовж двох днів. Її учасники відвідають об’єднані громади Тернопільщини, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, працюватимуть в секціях.

За результатами конференції будуть вироблені спільні рекомендації щодо підготовки та впровадження стратегічних планів об’єднаних громад, удосконалення механізмів надання послуг членам громад, посилення їхньої фінансової спроможності.

Довідка УНІАН. Організаторами конференції «Спроможні громади – основа розвитку регіонів: завдання і можливості в контексті децентралізації» є Українська асоціація районних та обласних рад спільно з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Тернопільською обласною радою та Тернопільською обласною державною адміністрацією.