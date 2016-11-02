При отриманні 4 тис грн хабара затримали начальника відділу Тернопільської дирекції Львівської залізниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, начальник одного з відділів Тернопільської дирекції залізничних перевезень об’єднання «Львівська залізниця» вимагав неправомірну вигоду в місцевого підприємця.

За ці кошти службовець обіцяв надати дозвіл на відправлення вантажу залізничним транспортом.

Правоохоронці викрили чиновника учора під час передачі грошей. Йому повідомлено про підозру. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).