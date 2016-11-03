На Тернопільщині ініціюють повернення 20% від суми субсидії, зекономленої жителями у минулий опалювальний сезон
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює повернення 20% від суми субсидії, зекономленої жителями Тернопільщини під час попереднього опалювального сезону.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу він озвучив сьогодні під час наради щодо стану оформлення субсидій жителям області, яка пройшла сьогодні у Збаражі за участю віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.
«Жителі Тернопільщини завдяки проведеній інформаційній кампанії не спалювали даремно газ, не випускали тепло у вікна, і зекономили державі на субсидіях 1,1 млрд грн. Зараз ми просимо в Кабміну з цієї суми до 20% повернути нам у вигляді коштів на заходи з енергозбереження. Це б мотивувало людей економити ще більше», – сказав Барна.
Він також зауважив, що кількість отримувачів субсидій в області порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла в 1,5 рази до 170 тисяч сімей.
«Це дає можливість жителям області зберегти гроші і забезпечити себе необхідним», – відзначив голова ТОДА.
Розенко відзначив позитивну динаміку надання субсидій в області.
«Якщо минулого року в мене було чимало зауважень до Тернопільщини, то сьогодні область входить у трійку лідерів щодо оформлення субсидій. Однак ні райдержадміністраціям, ні місцевим радам не варто розслаблятися, оскільки ми очікуємо, що додатково в області за субсидіями ще звернуться 50-60 тис людей. Усі повинні бути готові обслужити цих людей і швидко їм оформити субсидії», – наголосив Розенко.