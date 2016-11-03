На Тернопільщині ініціюють повернення 20% від суми субсидії, зекономленої жителями у минулий опалювальний сезон

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу він озвучив сьогодні під час наради щодо стану оформлення субсидій жителям області, яка пройшла сьогодні у Збаражі за участю віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.

«Жителі Тернопільщини завдяки проведеній інформаційній кампанії не спалювали даремно газ, не випускали тепло у вікна, і зекономили державі на субсидіях 1,1 млрд грн. Зараз ми просимо в Кабміну з цієї суми до 20% повернути нам у вигляді коштів на заходи з енергозбереження. Це б мотивувало людей економити ще більше», – сказав Барна.

Він також зауважив, що кількість отримувачів субсидій в області порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла в 1,5 рази до 170 тисяч сімей.

«Це дає можливість жителям області зберегти гроші і забезпечити себе необхідним», – відзначив голова ТОДА.

Розенко відзначив позитивну динаміку надання субсидій в області.

«Якщо минулого року в мене було чимало зауважень до Тернопільщини, то сьогодні область входить у трійку лідерів щодо оформлення субсидій. Однак ні райдержадміністраціям, ні місцевим радам не варто розслаблятися, оскільки ми очікуємо, що додатково в області за субсидіями ще звернуться 50-60 тис людей. Усі повинні бути готові обслужити цих людей і швидко їм оформити субсидії», – наголосив Розенко.