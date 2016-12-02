На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб (Фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія сталася учора на автодорозі Тернопіль–Стрий в смт. Козова Козівського району.

Водій автомобіля «Renault Scenic», 34-річна жителька м. Бережани не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб, з травмами різного ступеня важкості їх шпиталізовано до Козівської центральної районної клінічної лікарні.

Для ліквідації наслідків ДТП на місце події залучався черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Рятувальники провели комплекс заходів з на відновлення безперешкодного руху транспорту на даній ділянці автодороги та запобігання виникнення пожежі пального, пролитого внаслідок зіткнення транспортних засобів.