У Тернополі 17 грудня відбудеться сільськогосподарський ярмарок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за цінами нижчими від ринкових можна буде придбати крупи, цукор, борошно, хлібобулочні вироби, молочні вироби, овочі, фрукти, рибу, м’ясо, мед.

Участь у ярмарку візьмуть сільськогосподарські товаровиробники та виробники переробних підприємств району усіх форм власності.

Ярмарок пройде на трьох масивах: «Східний» (майданчик перед центральним стадіоном вул. Степана Бандери,15; площадка перед рестораном «Галич» вул. Протасевича,12), «Дружба» (площадка на перехресті вул. Миру-Дружби), «Сонячний» (вул. Л.Курбаса, площадка біля ринку «Галицький»).