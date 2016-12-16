У Тернополі 17 грудня відбудеться сільськогосподарський ярмарок
13:13, 16 грудня 2016Тернопіль
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Участь у ярмарку візьмуть сільськогосподарські товаровиробники та виробники переробних підприємств району усіх форм власності.
Фото slavdelo.dn.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за цінами нижчими від ринкових можна буде придбати крупи, цукор, борошно, хлібобулочні вироби, молочні вироби, овочі, фрукти, рибу, м’ясо, мед.
Участь у ярмарку візьмуть сільськогосподарські товаровиробники та виробники переробних підприємств району усіх форм власності.
Ярмарок пройде на трьох масивах: «Східний» (майданчик перед центральним стадіоном вул. Степана Бандери,15; площадка перед рестораном «Галич» вул. Протасевича,12), «Дружба» (площадка на перехресті вул. Миру-Дружби), «Сонячний» (вул. Л.Курбаса, площадка біля ринку «Галицький»).
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