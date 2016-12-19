В Тернопільській області у листопаді найбільше подорожчали масло та молоко, подешевшали – фрукти у цукор

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у листопаді в порівнянні з жовтнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

Зокрема на 9,2% подорожчало масло, на 7,7% подорожчало молоко, на 6,3% – масло, на 4% – сир, на 1,3% – хліб, на 1,2%– яйця.

Водночас фрукти подешевшали на 3,9%, на 1,3% – цукор, на 0,8% - олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,1%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 17,2%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,9% та амбулаторних послуг – на 0,2%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1,2%, насамперед, через подорожчання палива та мастил на 20%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 10,5%.