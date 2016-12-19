На Тернопільщині циганки вкрали з приватного будинку 200 тис грн
13:29, 19 грудня 2016Тернопіль
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Гарячими слідами затримати жінок не вдалося, зараз їх розшукує поліція.
Фото proxy10.media.online.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався у вихідні селі Бутин Збаразького району.
Зі слів господині, вона поралася в літній кухні, а її син – в гаражі. Коли жінка побачила двох циганок, які йшли від її оселі, ті запитали, чи вона не має на продаж пір’я. Та відповіла, що ні і провела жінок за ворота до дороги, де ті сіли в автомобіль «Жигулі».
Син тим часом зайшов до хати і побачив, що зі сховку пропало 200 тис грн заощаджень.
Гарячими слідами затримати жінок не вдалося, зараз їх розшукує поліція.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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