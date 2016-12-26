У Львівській області під час пожежі в сміттєвозі загинув водій

10:56, 26 грудня 2016
Інциденти
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У Львівській області внаслідок пожежі у сміттєвозі загинув водій.

Водія врятувати не вдалося / poltava.sq.com.ua

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, сьогодні, 26 грудня, о 03.45 неподалік міста Буська на об'їзній дорозі в автомобілі-сміттєвозі МАЗ (зареєстрований у місті Кременчук Полтавської області) виникла пожежа.

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Внаслідок пожежі загинув 64-річний водій автомобіля, місце проживання якого наразі встановлюється.

Зазначається, шо автомобіль був припаркований поблизу АЗС, водій відпочивав. Коли спалахнула пожежа, працівники АЗС та водії-далекобійники кинулися рятувати водія, однак коли його витягли з палаючої кабіни, чоловік вже не подавав ознак життя.

Вогнем повністю знищено кабіну та двигун автомобіля.

Причини займання з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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Теги: #Львів#пожежа