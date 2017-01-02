У Тернополі відбулися урочистості з нагоди народження Степана Бандери

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у покладанні квітів до пам’ятника та урочистій академії взяли голова ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, духовенство, держслужбовці, військові, представники інтелігенції та громадських об’єднань Тернопільщини.

Читайте такожУ Києві на Майдані Незалежності відбулося віче з нагоди дня народження Степана Бандери (фотогалерея)

«Степан Бандера тісно пов'язаний із Тернопіллям. Свого часу він жив у моєму рідному селі. З його особистістю пов’язані не лише легенди, але й реальні справи у становленні української державності. Бандера – це символ твердості, нескореності духу. Такі особистості формували історію і територію нашої держави. Наше завдання – щоб пам'ять про Героїв таких, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Симон Петлюра та багатьох інших, продовжували генерувати патріотичну свідомість підростаючого покоління українців», – сказав під час виступу Барна.