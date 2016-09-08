Рівненська облрада просить Порошенка повторно присвоїти Бандері звання Героя України
Рівненська обласна рада просить президента Петра Порошенка повторно присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) голові проводу Організації українських націоналістів Степану Бандері.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла 8 вересня під час чергового сесійного засідання.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, автором цього проекту став заступник голови облради Олексій Бучинський.
Відповідне подання депутати зобов’язали зробити Рівненську обласну державну адміністрацію.
За звернення проголосували 53 депутати. Не взяли участь у голосуванні 7 депутатів. Усього в Рівненській облраді 64 депутати.
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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Вищий адміністративний суд України остаточно відмовив у можливості перегляду справ про незаконність присвоєння звання Героя України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу і лідеру ОУН Бандері.
Звання Героя України Шухевичу було присвоєне указом президента Віктора Ющенка 12 жовтня 2007 року, а Бандері - 20 січня 2010 року.