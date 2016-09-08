Рівненська облрада просить Порошенка повторно присвоїти Бандері звання Героя України

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла 8 вересня під час чергового сесійного засідання.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, автором цього проекту став заступник голови облради Олексій Бучинський.

Відповідне подання депутати зобов’язали зробити Рівненську обласну державну адміністрацію.

За звернення проголосували 53 депутати. Не взяли участь у голосуванні 7 депутатів. Усього в Рівненській облраді 64 депутати.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Вищий адміністративний суд України остаточно відмовив у можливості перегляду справ про незаконність присвоєння звання Героя України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу і лідеру ОУН Бандері.

Звання Героя України Шухевичу було присвоєне указом президента Віктора Ющенка 12 жовтня 2007 року, а Бандері - 20 січня 2010 року.