На Тернопільщині доходи об’єднаних громад у 2016 році зросли у 4 рази

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, якщо власні доходи бюджетів об’єднаних територіальних громад у 2015 році склали 86,5 млн гривень, то у 2016 році – уже 344,2 млн гривень.

Під час сьогоднішньої наради з головами новостворених ОТГ голова ТОДА Степан Барна зазначив, що у Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 1,5 млрд грн, які можуть бути використані на реалізацію проектів з розвитку громад.

«Держава і надалі зберігає політику розвитку децентралізації. Таким чином позитивна динаміка щодо фінансової підтримки громад буде продовжена. Єдине, що вимагається від самих громад – це вчасно і чесно використовувати ці кошти», – наголосив Барна.

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Водночас він зауважив, що громади можуть претендувати і на кошти з Фонду регіонального розвитку. «Якщо проекти будуть відповідати визначеним пріоритетним напрямкам, і робоча група дасть свій позитивний висновок – вони будуть підтримані», – каже голова ОДА.

Водночас він наголосив на необхідності налагодження представниками громад тісної співпраці з депутатами Верховної Ради від Тернопільщини.

«Успіх кожного, в тому числі і територіальних громад залежить від кількох складових: тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, роботи в напрямку реалізації делегованих державою повноважень, реалізації спільних проектів, загальної роботи з депутатами Верховної Ради, Кабінетом Міністрів у питаннях залучення додаткових коштів. Аби досягнути цього – потрібно використовувати реальні можливості, які є під руками», – радить Барна.

Він нагадав, що у 2016 році об’єднаними територіальними громадами Тернопільщини було реалізовано проектів на загальну суму у 135 млн гривень.

«Це безпрецедентна сума, яка була надана громадам Тернопільщини завдяки позиції президента України, політиці децентралізації Уряду та депутатів парламенту, які підтримують цей вектор реформ», – сказав Барна.

Як відомо, на Харківщині затверджені всі місцеві бюджети на 2017 рік.