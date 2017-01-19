У Тернополі близько тисячі осіб взяли участь у міжконфесійному водосвятті на набережній (фото)

17:23, 19 січня 2017
Тернопіль
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Участь у ньому взяли представники місцевої влади, священики традиційних українських церков, тернополяни.

Завершилося міжконфесійне водосвяття окропленням усіх присутніх свяченою водою / пресс-служба ТОДА

У Тернополі близько тисячі осіб взяли участь у міжконфесійному водосвятті біля хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України на набережній Тернопільського ставу.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ньому взяли представники місцевої влади, священики традиційних українських церков, тернополяни.

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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна подякував духовенству, які провели спільний молебень, та попросив у них благословення для всієї Тернопільщини.

«Свято Водохреща для українського народу – це джерело світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в добро. Цього дня вода у річках стає цілющою й цілий рік дарує людям здоров’я та наснагу, захищає від лиха, наповнює життєдайною енергією», – сказав очільник області.

Завершилося міжконфесійне водосвяття окропленням усіх присутніх свяченою водою, виступом колядників та театралізованим дійство Маланки.

Після цього жителі Тернополя мали змогу набрати свяченої води.

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Теги: #Тернопіль#Водохреще