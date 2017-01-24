На Тернопільщині у 2016 році кількість отримувачів субсидій зросла на 34,2% до 251 тисяч сімей

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 109 тис. 776 домогосподарствам, у сільській місцевості – 141 тис. 203.

У грудні 2016 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 62,5% від загальної кількості домогосподарств області, що на 15,1%більше, ніж у грудні 2015 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 25,9% – домогосподарства з однієї особи, 24,4% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2016 році становила 328 млн 8 тис. грн, що в 1,8 раза більше аналогічного періоду минулого року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в грудні 2016 року збільшився порівняно з листопадом 2015 на 23,5% (на 387,5 грн) і становив 2 тис. 36 грн.