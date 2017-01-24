"Радехів цукор" придбало на Тернопільщині 4 цукрозаводи, які були у власності "Мрії"

Як передає корепондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадмінсітарції повідомив Степан Барна.

«З керівництвом «Радехів Цукор» ми досягли домовленості, щоб під усі заводи буде оформлено землю, щоб сплачувалася орендна плата, середня зарплата на підприємствах складатиме 11 тис. грн, також буде забезпечено соцпакет для громад, де розташовані заводи. Ми домовилися, що цього сезону працюватимуть заводи у Козовій, Чорткові, Збаражі та Хоросткові», – повідомив Барна.

Заступник гендиректора ТОВ «Радехів цукор» Олег Кулич повідомив кореспонденту УНІАН, що усі 4 заводи, які після банкрутства «Мрії» сталим власністю «Промінвестбанку», були викуплені його компанією 29 грудня. Суму угоджи він не назвав.

«Ми уже маємо угод на 2,35 млн т буряка, також ведемо переговори з «Мірєю», яка після банкрутства не сіяла цукровий буряк. Бачимо, що буде мінімальна кількість буряка, необхідна для роботи усіх чотирьох заводів», – сказва Кулич.

За його даними, після купівлі заводів кількість працівників скоротять орієнтовно на 30%, водночас на 30% піднімуть зарплату.

«Ми плануємо оптимізувати штат працівників. Скажімо, транспорт ми будемо винаймати, в нас інші підходи до логістики. Водночас ми плануємо забезпечити працівників заводу роботою круглорічно, а не лише у сезон цукроваріння. Зокрема, цього року люди вийдуть на роботу з 1 березня – для проведення ремонтних робіт», – повідомив Кулич.