На Тернопільщині дві школи отримали нові комп’ютери

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вручив керівникам шкіл по 10 комп`ютерів. голова ТОДА Степан Барна під час робочої поїздки у Чортківський район.

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«Наша стратегія – створення належних умов для навчання учнів. Саме тому особлива увага області до галузі освіти. У 2016 році Тернопільська область отримала 747 комп’ютерів, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Це і підтримка опорних шкіл, і забезпечення їх класами фізики і хімії, і придбання шкільних автобусів та багато іншого. Ми сьогодні робимо ті кроки, які допомагають людям відчути реальні зміни і будемо продовжувати роботу у цьому напрямку і надалі», – зазначив Барна.

Комп’ютери надійшли у рамках співпраці урядів України та Китайської Народної Республіки. Також Міністерством освіти і науки України було закуплено та встановлено на комп’ютерах ліцензійне програмне забезпечення – операційна система, пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional та антивірусне програмне забезпечення.

Директор Ягільницької ЗОШ Андрій Зайло повідомив, що минулого року у закладі утеплили фасад, замінили всі дерев`яні вікна і двері на металопластикові. 1,275 млн грн на проведення даних робіт було отримано з Державного фонду регіонального розвитку, 224 тис. грн – з місцевого бюджету.

У школі Нагірянки капітальні ремонти не проводилися давно. Заклад потребує заміни вікон на металопластикові. Барна пообіцяв, що влада області підтримає ініціативи, які мають на меті покращення умов для навчання дітей.