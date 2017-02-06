На Тернопільщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула пенсіонерка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася наприкінці минулого тижня у Заліщицькому районі.

В селі Кошилівці під колеса автомобіля марки "FORD Transit" потрапила місцева жителька. Вона переходила проїжджу частину дороги, коли над'їхав автотранспорт.

Бус їхав заднім ходом і не встиг загальмувати. Жінка загинула на місці автопригоди. Одна з ймовірних причин аварії - слизька дорога.

За фактом загибелі жінки відкрито кримінальне провадження.