На Тернопільщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула пенсіонерка
11:01, 06 лютого 2017Тернопіль
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Одна з ймовірних причин аварії - слизька дорога.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася наприкінці минулого тижня у Заліщицькому районі.
В селі Кошилівці під колеса автомобіля марки "FORD Transit" потрапила місцева жителька. Вона переходила проїжджу частину дороги, коли над'їхав автотранспорт.
Бус їхав заднім ходом і не встиг загальмувати. Жінка загинула на місці автопригоди. Одна з ймовірних причин аварії - слизька дорога.
За фактом загибелі жінки відкрито кримінальне провадження.
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