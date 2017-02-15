Тернопільська митниця ДФС у січні збільшила надходження митних платежів до 56,3 мільйонів гривень

16:13, 15 лютого 2017
Тернопіль
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Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету перераховано 56,3 мільйонів гривень.

фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області,  це на 7,1 млн грн або 12,6% більше порівняно з січнем минулого року.

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Як зазначила в.о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 49,4 млн грн. Також сплачено 5,3 млн грн мита, 1,6 млн грн акцизного податку, 90,4 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Серед факторів, які сприяли збільшенню надходжень, –  збільшення обсягів імпорту підприємствами, які були бюджетоформуючими минулого року (в тому числі і сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки та запчастин до неї), здійснення імпорту підприємствами, які не працювали торік (в тому числі з місцем обліку в інших областях України), а також активізація імпорту транспортних засобів. 

Як відомо, у 2017 році Тернопільщина розраховує 50% від перевиконання плану з митних зборів скерувати на ремонт доріг.

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Теги: #Тернопіль#митниця