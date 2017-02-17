На Тернопільщині скеровано до суду провадження щодо поліцейського, який вимагав хабар
17:28, 17 лютого 2017Тернопіль
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Прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно дільничного офіцера поліції Заліщицького відділення ГУНП в області.
Поліцейський обіцяв повернути чоловіку посвідчення, вилучене через алкогольне сп‘яніння / m.knews.kg
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що лейтенант поліції 27 січня 2017 року отримав 3 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого мешканця.
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За цю суму поліцейський обіцяв повернути чоловіку посвідчення, вилученого при затриманні водія у стані алкогольного сп‘яніння.
Раніше прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури СБУ затримала під час одержання 1,6 тисяч доларів хабара.
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