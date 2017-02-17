На Тернопільщині скеровано до суду провадження щодо поліцейського, який вимагав хабар

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що лейтенант поліції 27 січня 2017 року отримав 3 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого мешканця.

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За цю суму поліцейський обіцяв повернути чоловіку посвідчення, вилученого при затриманні водія у стані алкогольного сп‘яніння.

Раніше прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури СБУ затримала під час одержання 1,6 тисяч доларів хабара.