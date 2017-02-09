Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури СБУ затримала під час одержання 1,6 тисяч доларів хабара
18:36, 09 лютого 2017Інциденти
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Співробітниками Служби безпеки України під час одержання 1,6 тис. дол. хабара затримано юриста 3 класу однієї з Дніпропетровських місцевих прокуратур.
Прокурор обіцяв підтримати у суді обвинувальний акт, який не передбачає позбавлення волі обвинуваченому / Фото УНІАН
Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що вказану суму прокурор вимагав від місцевого жителя, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
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За ці кошти прокурор обіцяв підтримати у суді обвинувальний акт, який не передбачає позбавлення волі обвинуваченому.
Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні-оперативно-слідчі дії.
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