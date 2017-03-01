У 2017 році Тернопільська область отримає від ДФРР 115,1 мільйони гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, які саме проекти пройдуть конкурсний відбір визначить Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР.

Водночас законодавство допускає, що частина проектів може бути «перехідною».

За словами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і які, починаючи з 2015 року, фінансуються за рахунок коштів ДФРР, включаються щороку автоматично до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення їх реалізації. При цьому, основною умовою є збереження обсягів їх фінансування.

Під час останнього засідання Регіональної комісії було прийнято рішення, що на право включення до переліку проектів поза конкурсом на 2017 рік претендують проекти щодо реконструкції гуртожитку Чортківського державного медичного коледжу з утепленням фасадів та влаштуванням шатрового даху (залишкова вартість 2,8 млн грн), реконструкції з добудовою приміщення колишньої школи під дошкільний заклад на 40 місць в с. Стінка Бучацького району (2,9 млн грн), будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 180 учнів в селі Горигляди Монастириського району (5,9 млн грн).

Відповідно до рішення Регіональної комісії, будівельно-ремонтні роботи на цих трьох об’єктах будуть продовжені у 2017 році.

Водночас ще два проекти, які реалізовувались, але не були завершені протягом 2016 року, виносяться на розгляд та оцінювання Регіональної комісії на загальних підставах, оскільки першочергова потреба у коштах на них зросла. Такими проектами стали реконструкція вул. Руської в Тернополі (дамба Тернопільського ставу), де кошторисна вартість об’єкта при подачі на конкурс у 2015 році складала 26,7 млн грн, а вже у 2016 році кошторисна вартість проекту зросла на 3,4 млн грн.

А також реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с. Почапинці Тернопільського району, вартість якої у 2016 році зросла на 0,53 млн грн.