У Тернопільській області на птахофермі загинуло 50 тисяч курей

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло від чергового Держслужби з надзвичайних ситуацій сьогодні. Він поінформував, що на приватній птахофермі у селі Вищі Луб’янки загинуло близько 50 тис. курей.

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Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для з’ясування усіх обставин. За словами власника господарства, його працівники забули увімкнути систему кондиціонування в приміщеннях, де вирощували птицю, через що вона і загинула.

Самі працівники стверджують, що причиною загибелі курей стало відключення електроенергії, внаслідок чого в кондиціонерах не спрацювала автоматична система увімкнення.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини інциденту.