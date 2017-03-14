За рік у Тернополі патрульні поліцейські виписали штрафів на 6 мільйонів гривень.

Як повідомив під час прес-конференції начальник патрульної поліції Володимир Струк, з них уже сплачено близько 5 млн.

«За рік у Тернополі нашими працівниками задокументовано 956 аварій, з них – 193 з потерпілими. За кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння перебували 818 водіїв. За їх участі трапилося 112 ДТП», – повідомив Струк.

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За його даними, 903 адмінматеріали склали на пішоходів, які не дотримувалися Правил дорожнього руху.

Загалом за рік діяльності патрульної поліції у Тернополі на лінію «102» надійшло 36 тис. 23 виклики, патрульними опрацьовано 67 тис. 184 події.

«Ми склали понад 20 тис. адмінпостанов та більше 3 тис. адмінпротоколів як за порушенні ПДР, так і за порушенні громадської безпеки», – зазначив Струк.