У Тернополі правоохоронці проводять обшуки в відділах міськради

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, обшуки проводять працівники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та працівниками поліції Тернопільської області.

Правоохоронці виявили, що службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств порушили вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України.

Посадовці вчиняли безкоштовну передачу приватним юридичним особам власність об’єктів забудови на землях територіальної громади під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво з відносно незначними зобов’язаннями.

Такі дії мали на меті надання в подальшому безкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території Тернополя в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності у приватну на конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів). Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення територіальній громаді Тернополя заподіяно шкоди.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зараз на території Тернопільської області проводяться обшуки у причетних осіб з метою відшукання доказів злочинної діяльності.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, обшук проведено вдома у керівника місцевої будівельної фірми «Креаторбуд» Ігоря Гуди.