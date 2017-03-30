Голова Тернопільської ОДА закликав керівників територіальних громад активізувати наповнення місцевих бюджетів

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна закликав керівників територіальних громад повноцінно використовувати можливості, які в них є для наповнення місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні колегії ОДА, аналізуючи розміри орендної плати за землю в області.

Виявилося, що вона різниться в окремих районах майже удвічі. Скажімо, в Монастириському районі середній розмір оренди паю складає 444 грн за 1 га, в сусідньому Бучацькому – уже 800 грн.

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«Наведу вам всім приклад громади у Великих Гаях. Вони підняли відсоток орендної плати за землю і там немає винятків ні для кого. Зайняли чітку позицію – нам потрібно наповнювати бюджет. Як результат громада тепер вкладає 20 млн грн в ремонт дороги на 30 км, яка проходить через 6 сіл громади. Я ще раз повторюю: не потрібно ходити за аграріями і просити дати кошти на вікно в школу чи щось подібне. Головне, щоб вони платили податки і тоді в бюджеті будуть кошти на всі ці потреби», – підкреслив Барна.

Він також поставив у приклад громаду Підгайців, де нещодавно провели аукціон на право оренди землі. Як наслідок громада за 4 ділянки площею орієнтовно 200 га отримала 2 млн грн.

«У нас є резерви. Жоден сільгоспвиробник області не поскаржиться, що йому заважають працювати, що до нього в час жнив прийшли з перевіркою. Але заробили для себе, не забувайте і віддати «кесарю-кесареве», – сказав голова ОДА.