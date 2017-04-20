На Тернопільщині у полі виявили мертвою пенсіонерку, яку шукали з жовтня минулого року

На Тернопільщині у полі виявили мертвою жінку, яку шукали з жовтня минулого року. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло загиблої виявили учора під час земляних робіт поблизу села Мирне Підгаєцького району.

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Поліцейські з’ясували, що знайдено жительку селища Козова 1944 року народження, котра вважалася безвісти зниклою з жовтня минулого року.

Жінка, зі слів родичів, страждала психічним захворюванням, перебувала на обліку в лікаря-психіатра і неодноразово самовільно покидала місце проживання, проте через декілька днів поверталася.

Що стало причиною смерті пенсіонерки, буде встановлено під час судово-медичної експертизи.