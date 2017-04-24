За фактом блокування Тернопільської міської ради та зриву сесії відкрито кримінальне провадження (фото, відео)

За фактом блокування Тернопільської міської ради та зриву сесії відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив УНІАН керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, під час конфлікту двоє депутатів отримали тілесні ушкодження і їх каретою швидкої допомоги було доправлено до медичних закладів для надання допомоги.

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«До охорони громадського порядку та документування подій, що відбувалися сьогодні під стінами Тернопільської міської ради, залучалися 80 поліцейських. В одного з потерпілих депутатів медики діагностували хімічний опік очей. За попередніми даними, депутату хтось бризнув перцевим балончиком в обличчя. Інший потерпілий звернувся до медиків із закритою травмою лівої повіки», – розповів Богомол.

За його даними, до поліції також надійшла групова заява від депутатів, які висунули вимогу дати правову оцінку тому, що вони не могли потрапити в приміщення міськради. При цьому депутати у заявах вказали прізвища керівника фракції ВО «Свобода» в міській раді Володимира Стаюри, голови обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, нардепа від Тернопільщини з ВО «Свобода» Михайла Головка, які керували особами в балаклавах, котрі перекрили вхід в мерію.

За даним зверненням розпочато кримінальне провадження за ст. 351 ККУ (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради).

В рамках провадження працівники поліцію з’ясовуватимуть й обставини нанесення тілесних ушкоджень депутатам.