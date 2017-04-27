На Тернопільщині 13 громадян уже задекларували доходи понад мільйон гривень

Під час цьогорічної деклараційної кампанії 13 громадян Тернопільщини вже задекларували доходи понад мільйон гривень. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, загалом даними громадянами задекларовано дохід на загальну суму 27,6 млн грн.

Читайте такожНа Тернопільщині стріляли в представників охоронної фірми, які побили місцевого громадського активіста, жертв немає

Основними джерелами їхніх доходів стали продаж нерухомого та рухомого майна, спадщина чи дарування, іноземні доходи, інвестиційний прибуток.

За результатами декларування мільйонери мають сплатити до бюджету майже 1,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 186,3 тис. грн військового збору.

Загалом з початку цьогорічної деклараційної кампанії, яка стартувала 1 січня і завершується 3 травня, жителі області до податкових інспекцій вже подали 4 тис. 316 декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік. Сума задекларованого доходу становить 198,4 млн грн.

За результатами проведених перерахунків громадяни самостійно визначили до сплати 8 млн грн податку на доходи фізичних осіб і вже сплатили 3,4 млн грн податку.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб – 5 млн грн, визначили декларанти, які отримали подарунки та спадщину, 0,9 млн грн – які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна, 0,5 млн грн – які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, 0,9 млн грн – які отримали іноземні доходи, 0,3 млн грн – які отримали інвестиційний прибуток.

Також за результатами поданих декларацій нараховано 1,9 млн грн військового збору, з яких 0,9 млн грн вже сплачено до бюджету.