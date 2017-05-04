У Тернополі сталася пожежа у багатоповерхівці, 15 людей евакуювали (фото)

У Тернополі через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 15 осіб. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 3 травня о 20.08 на пр. Злуки в квартирі на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку.

На виклик вирушили три чергових караули пожежно-рятувальних підрозділів міста.

Пожежники, працюючи в апаратах на стисненому повітрі, із задимлених сусідніх квартир врятували 5 осіб, в тому числі 2 дітей. Загалом евакуювали 15 мешканців будинку.

За короткий термін рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та недопустити перекидання полум’я на інші помешкання.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.