Тернопільська обларада закликала керівництво держави 10% рентної плати за надра державного значення залишати місцевим бюджетам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, прийнятому сьогодні на сесії облансої ради.

У ньому депутати зазначили, що відповідно до Бюджетного кодексу України до доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад віднесено тільки рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення. Натомість за користування надрами загальнодержавного значення 75 % рентної плати вноситься до доходів державного та 25 % – до доходів обласного бюджетів.

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У зверненні зазначається, що експлуатація кар’єрів на території Тернопільської області, як і в цілому в Україні, має негативний вплив на довкілля, соціальну сферу та об’єкти інфраструктури населених пунктів.

«Усі місцеві територіальні громади області, на територіях яких видобувається вапняк як особливо цінна для промисловості всієї держави мінеральна сировина, не отримують коштів за спеціальне використання цього природного ресурсу, оскільки Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року №827, він віднесений до корисних копалин загальнодержавного значення.

Надходження на місцевий рівень частини рентної плати незалежно від значення корисних копалин дасть можливість компенсувати шкідливі наслідки діяльності гірничих підприємств і зацікавити об’єднані територіальні громади в освоєнні надр», – переконані депутати.

Відтак вони закликали керівництво держави внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу частини рентних платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення між бюджетами всіх рівнів. Тернопільська облрада просить розподіляти їх у співвідношенні: до доходів загального фонду Державного бюджету України - 65%, обласного – 25%, до інших місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) - 10%.