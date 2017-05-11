На Тернопільщині внаслідок пожежі чадним газом отруївся власник будівлі

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 22.17 в кімнаті житлового будинку у селі Мельниця-Подільська Борщівського району.

Вогнем знищено диван, стіл, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін на площі 16 м кв, два вікна, двері та речі домашнього вжитку.

На місці події виявлено потерпілого із симптомами отруєння чадним газом.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди Мельниця-Подільська та 8-ї ДПРЧ Управління.