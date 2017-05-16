На Тернопільщині РАЦС та управління соцзахисту надаватимуть послуги в електронній формі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, шляхи переведення на електронну форму послуг, які надаються департаментом соцзахисту облдержадміністрації та його структурними підрозділами, а також послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, що надаються відділами ДРАЦС області, які знаходяться в підпорядкуванні Головного територіального управління юстиції, обговорили сьогодні на нараді під головуванням заступника голови ТОДА-керівника апарату Ігора Вонса.

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У нараді взяли участь керівник проекту іGov в області Ірина Кельнер, керівники департаментів економічного розвитку і торгівлі та соціального захисту населення облдержадміністрації, а також представники Головного територіального управління юстиції в області.

«У сучасному суспільстві інформація стає все більш необхідним ресурсом. Виходячи з цього, нам необхідна оптимізація всіх наявних та створення нових інформаційних сервісів, щоб забезпечити максимальну можливість городянам отримувати послуги в електронній формі. Як показує досвід, впровадження, оновлення та вдосконалення елементів електронного урядування забезпечить прозорість в роботі облдержадміністрації, швидкість та ефективність надання послуг, а в результаті посилить вплив суспільства на прийняття владних рішень. Крім того, це суттєвий крок щодо подолання корупційної складової», – сказав Вонс.

Як поінформувала директор департаменту економічного розвитку ТОДА Галина Воляник, в області з липня 2015 року реалізується проект щодо переведення послуг державних органів в електронну форму, інформаційне забезпечення якого здійснюється ІТ-волонтерами проекту iGov в області.

«Для зручності та доступності для користувачів електронної системи надання послуг області, ІТ-волонтерами у співпраці з облдержаадміністрацією створено веб-портал електронних послуг Тернопільської області. На сьогодні в форматі он-лайн через портал Ternopil.igov.org.ua для громадян і суб’єктів господарювання запроваджено 110 послуг в електронній формі, серед яких звернення до посадових осіб та запити на отримання публічної інформації, реєстрації/зняття з реєстрації громадян та суб’єктів господарювання, видача/заміна паспортів громадянина України (в тому числі для виїзду за кордон), послуги в сфері земельних відносин, в сфері нерухомості, отримання дозвільних документів, витягів, довідок від органів виконавчої влади тощо», – повідомила Воляник.