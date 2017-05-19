На Тернопільщині внаслідок пожежі у приватному господарстві загинули 15 курей

10:31, 19 травня 2017
Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення загорання – коротке замикання електромережі.

Збитки встановлюються / фото ДСНС

На Тернопільщині внаслідок пожежі у приватному господарстві загинули 15 курей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 17.43 в господарській будівлі у селі Жолоби Кременецького району. Вогнем знищено 30 м кв дерев’яної господарської будівлі, 0,6 т зерна, 0,5 т грубих кормів.

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Внаслідок пожежі загинули 15 курей.

Ймовірна причина виникнення загорання – коротке замикання електромережі.

Збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 5 врятовано 1 будівлю.

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Теги: #Тернопіль#пожежа