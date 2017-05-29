У 2016 році в реальний сектор економіки Тернопільщини було залучено 161 млн. доларів капітальних інвестицій

У 2016 році в реальний сектор економіки Тернопільської області було залучено 161 млн. доларів капітальних інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Тернопільської ОДА Степан Барна в ході Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина INVEST-2017».

За словами Барни, надходженню інвестицій сприяла ліберальна політика в питаннях створення робочих місць та реєстрації суб’єктів господарювання на території області.

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«Ми й надалі працюватимемо в цьому напрямі й зацікавлені, щоб до нас приходив бізнес. Водночас стараємося зробити все для того, аби залучати не лише іноземні інвестиції, а й створювати належні умови для українського бізнесу у Тернопільській області. Для цього проводимо відповідний форум. Уже зараз обговорюємо багато речей. Наприклад, з македонцями та турками обговорюємо питання можливості будівництва доріг у Тернопільській області, зокрема, їхню участь у реалізації спільного проекту по будівництву дороги Львів-Херсон. З іншого боку, розуміємо, що в нас стратегія далекоглядна в плані реалізації будівництва доріг і місцеві підрядники самостійно цього не потягнуть. Тому для нас важлива також інша складова – це конкурентне середовище. Водночас ця конкуренція має передбачати гарантію і якість будівництва доріг. Тому ми зацікавленні у залученні якомога більшої кількості інвесторів», – сказав Барна.

Він додав, що область зацікавлена не тільки у розширенні ринку збуту на території України. Перш за все є намір працювати в Східному напрямку, адже потенціал країн Середньої Азії – Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, - очевидний.

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«Гадаю, що ці країни також зацікавлені у спільній співпраці. Власне, Надзвичайні та Поважні посли, які прибули на Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST-2017», мали змогу особисто переконатися у відкритості Тернопільщини до спільних проектів та у створенні сприятливого клімату для бізнесу, над яким ми постійно працюємо», – сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області 24-26 травня проходив Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2017».