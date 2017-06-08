У Тернополі провели до війська понад півсотні резервістів (фото)

13:17, 08 червня 2017
Тернопіль
70 0

Їх навчання триватиме місяць.

Бойові тактичні збори проводяться на декількох військово-навчальних полігонах держави / Фото прес-служби Тернопільської ОДА

Сьогодні у Тернополі відбулася урочиста відправка резервістів на навчання в навчальні центри Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, з області заплановано відправити більше 60 резервістів.

Їх навчання триватиме місяць.

Читайте такожТернопільська прокуратура скерувала до суду матеріали щодо двох терористів "ЛНР"

Бойові тактичні збори проводяться на декількох військово-навчальних полігонах держави залежно від напрямків та плану навчань. На таких зборах резервісти відновлюють знання, які отримали в зоні проведення АТО, та освоюють нові військові дисципліни та навички, що дає змогу тримати весь резерв держави в бойовій готовності.

На таких зборах резервісти відновлюють знання, які отримали в зоні проведення АТО / Фото прес-служби Тернопільської ОДА

Із закінченням особливого періоду резервісти звільняються зі служби у військовому оперативному резерві та в добровільному порядку можуть укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних сил України у військовій частині за власним вибором.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині на честь наймолодшого героя Небесної сотні відкрили мистецьку резиденцію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #навчання резирвістів#тернопільські резервісти