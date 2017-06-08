У травні на Тернопільщині видали більше шести тисяч закордонних паспортів

Впродовж травня підрозділи міграційної служби Тернопільщини видали громадянам понад шість тисяч паспортів для виїзду закордон.

Читайте такожМіграційна служба щодня видає до 20 тисяч біометричних паспортів – АваковЯк повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, усі паспорти – біометричні.

У квітні було видано таких документів на три сотні менше.

Лідером за кількістю оформлених і виданих закордонних паспортів є обласний центр. Лише в Тернопільському міському відділі УДМС у травні готові документи отримали більше восьми сотень громадян.

Загалом з початку року на Тернопільщині підрозділи міграційної служби видали більше 29 тис. закордонних паспортів.