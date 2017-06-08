У травні на Тернопільщині видали більше шести тисяч закордонних паспортів
15:06, 08 червня 2017Тернопіль
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В Тернопільській області росте кількість виданих біометричних паспортів.
Тернополяни масово роблять біометричні закордонні паспорти \ Фото УНИАН
Впродовж травня підрозділи міграційної служби Тернопільщини видали громадянам понад шість тисяч паспортів для виїзду закордон.
Читайте такожМіграційна служба щодня видає до 20 тисяч біометричних паспортів – АваковЯк повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, усі паспорти – біометричні.
У квітні було видано таких документів на три сотні менше.
Лідером за кількістю оформлених і виданих закордонних паспортів є обласний центр. Лише в Тернопільському міському відділі УДМС у травні готові документи отримали більше восьми сотень громадян.
Загалом з початку року на Тернопільщині підрозділи міграційної служби видали більше 29 тис. закордонних паспортів.
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