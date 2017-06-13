Правоохоронці з’ясовують причину смерті новонародженої дитини в пологовому будинку

Правоохоронці перевіряють причину смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 10 червня до працівників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся 32-річний мешканець обласного центру. Він висловив переконання, що його новонароджена донечка померла з вини лікарів.

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Батьки заявляють, що смерть немовляти настала через халатність медпрацівників, які, аби приховати свої непрофесійні дії, навіть змінили записи у медкарті породіллі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

На даний час призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті новонародженої дитини. Правоохоронці ініціюють проведення у медзакладі спеціальної службової перевірки МОЗ за цим фактом, наразі збираються усі необхідні документи. Перевіряють поліцейські і відповідність медичних заключень.