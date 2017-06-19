На Тернопільщині платникам податків у січні-травні повернули 156 млн грн ПДВ – 91% від заявленого

На Тернопільщині платникам податків у січні-травні повернули 156 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, за 5 місяців 2017 року загалом заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 62 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 172 млн грн. Минулого року за аналогічний період ця суму складала 87 млн грн.

Станом на початок червня цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 156 млн грн ПДВ, тоді як торік ця сума становила 55 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,1 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 50 млн гривень, з них 39 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.