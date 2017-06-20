Депутат Тернопільської міськради через суд вимагає скасувати рішення попереднього засідання сесії

Депутат Тернопільської міськради Роман Навроцький вимагає у суді скасувати рішення попереднього засідання сесії, яка відбулася 2 червня, через відсутність кворуму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці під розміщеною позовною заявою в Тернопільський міськрайсуд.

Свої дії він мотивує тим, що на засіданні не було кворуму.

«Подав в суд по незаконній сесії. Правоохоронні органи вже досліджують нелегітимне пленарне засідання сесії 2 червня 2017 року Тернопільської міської ради. Але щоб точно ніхто не казав на чорне біле і навпаки, вирішили ще й подати до суду й там встановити істину. Ми не проти проведення сесій, але це потрібно робити в законний спосіб!», – пояснив свої дії Навроцький.

Навроцький донедавна очолював фракцію ВО «Свобода» у міській раді. Після того як він ще з двома депутатами не підтримав кількох сумнівних рішень, зокрема, про внесення змін до Генплану, цих трьох представників «Свободи» виключили з партії.

Зараз представники «Свободи» намагаються відкликати даних депутатів: Навроцького, Івана Сороколіта та Ігора Турського.