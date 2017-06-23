На Тернопільщині з початку року виявили близько 2 тисяч необілкованих найманих працівників

На Тернопільщині з початку року виявили 1 тис. 859 необілкованих найманих працівників, яким виплатили майже 6,7 млн грн доходів.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, після проведених перевірок роботодавці з 1855 громадянами оформили трудові договори.

В результаті проведених заходів бюджету отримав 1,187 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,473 млн грн єдиного соціального внеску.

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Також з початку року працівники територіальних органів ДФС області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 21 підприємства, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

За наслідками проведеної роботи по 20 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі майже 1,6 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі 274,9 тис. грн, з єдиного соціального внеску – в сумі 186,4 тис. гривень.

Також проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу із керівниками 63 підприємств, за наслідками якої 61 підприємство погасило заборгованість із заробітної плати в сумі 3 млн 47,8 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі 1 млн 253,6 тис. грн та 1 млн 978,8 тис. грн ЄСВ.

Також на засіданнях комісій заслухано керівників 161 підприємства, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. В результаті 148 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 376,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 514,3 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань по 368 підприємствах та організаціях області. За наслідками проведеної роботи 339 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати, відтак до бюджету надійшло 1 млн 331 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 1 млн 634,7 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.