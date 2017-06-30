На Тернопільщині повалене негодою дерево пошкодило на трасі автомобіль (фото)

На Тернопільщині повалене негодою дерево на трасі пошкодило автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора в Гусятинському районі.

Повалене дерево пошкодило автомобіль та повністю заблокувало рух автомобілів на проїзній частині Гусятин–Суходіл та частково в м. Хоростків Гусятинського району.

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З метою забезпечення безперебійного сполучення між населеними пунктами на допомогу комунальним службам направлено чергові караули ДПРЧ-10 та ДПРП-21 Управління ДСНС України у Тернопільській області в кількості 7 осіб та 2 одиниці спеціальної техніки.

Станом на 21.50 рух було повністю відновлено.